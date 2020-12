Meldpunt 'platgebeld' met vragen over uitzonderingsregel mondkapjesplicht

Eerder zei ook antidiscriminatiebureau Radar al dat er veel meldingen over het probleem binnenkwamen. De NOS sprak toen met mensen die om medische redenen geen mondmasker kunnen dragen. "Mensen noemden mij een moordenaar", zei een van hen.

Tuijnman legt uit dat veel bellers de regels onduidelijk vinden. "Veel mensen willen weten hoe ze kunnen bewijzen dat ze in aanmerking komen voor de uitzonderingsregeling", zegt de woordvoerder van Ieder(in).

Op de website van de Rijksoverheid wordt verwezen naar een speciaal kaartje dat mensen kunnen printen. Daarop moeten ze aanvullende informatie zetten over hun beperking of aandoening. Het kaartje is ruim 100.000 keer gedownload. "Maar veel mensen worden ook met dit kaartje geweigerd", legt Tuijnman uit. "In winkels wordt bijvoorbeeld naar een aanvullende medische verklaring gevraagd. Maar die willen huisartsen vaak niet verstrekken."