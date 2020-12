Rechter dwingt Sunweb niet om Corendon over te nemen

Reisorganisatie Sunweb hoeft de overname van Corendon voorlopig niet te laten doorgaan. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam besloten in een kort geding.

Een jaar geleden besloot Sunweb branchegenoot Corendon over te nemen voor 146 miljoen. Maar eind oktober zei Sunweb er toch niet mee door te gaan. Corendon zou zich niet aan alle voorwaarden hebben gehouden. Maar volgens Corendon wil Sunweb onder de deal uit vanwege de coronacrisis. Het bedrijf stapte naar de rechter en eiste betaling van de afgesproken prijs.

Bodemprocedure

De rechter zegt nu dat het aannemelijk is dat in een bodemprocedure zal blijken dat Corendon wel alle afspraken is nagekomen. Toch krijgt Corendon in dit kort geding geen gelijk. Want de gevolgen van zo'n beslissing zijn bijzonder verstrekkend en mogelijk onomkeerbaar, aldus de rechter.

Sunweb claimt dat het bedrijf failliet gaat door een afgedwongen overname. De rechter nuanceert dat. "Het is niet zeker dat de soep zo heet gegeten wordt, maar het kan ook niet worden uitgesloten." De rechter adviseert de twee bedrijven om de deal aan te passen aan de gewijzigde situatie.

Corendon zegt in een reactie in hoger beroep te gaan. Het bedrijf ziet in de uitspraak van de rechter een bevestiging van het standpunt dat het aan alle voorwaarden voor de overname heeft voldaan.