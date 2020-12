Podcast De Dag: de wereld achter onze online winkelwagentjes

Sinds de corona-uitbraak wordt er meer dan ooit online gewinkeld en deze maand bereikt het aantal bestellingen een hoogtepunt. Het legt de grootste speler in de markt, Amazon, en met name de ceo geen windeieren. Jeff Bezos zag zijn vermogen dit jaar met 90 miljard dollar toenemen. Maar zijn werknemers in de magazijnen merken daar weinig van. Sterker, zij kunnen de extra drukte nauwelijks aan en zeggen dat het ten koste gaat van hun veiligheid. Het verzet tegen Amazon groeit en voor het eerst verenigen belangenverenigingen uit verschillende landen zich om te protesteren, onder het motto Make Amazon Pay.

De Nederlander Casper Gelderblom coördineert de campagne en zet in podcast De Dag uiteen wat er volgens de beweging misgaat bij Amazon en welke invloed dat heeft op andere partijen in de markt. Zoals Ruud Wassenaar, die een koeriersdienst heeft in de regio rond Haarlemmermeer en ook lid is van de Belangenvereniging voor Pakketdistributie. PostNL rekent met onrealistische tarieven, zegt hij. Als ondernemer voelt hij zich klemgezet in een markt die gedomineerd wordt door 'cowboys'.