Inwoners Nederhorst den Berg 'superklagers' over geluidsoverlast Schiphol

Negen inwoners van Nederhorst den Berg in Noord Holland klaagden samen 16.764 keer over lawaai van Schiphol afgelopen jaar, blijkt uit cijfers van het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS).

Het is maar de vraag of extreem vaak klagen zin heeft, meldt NH Nieuws. Want wie meer dan 500 keer klaagt, wordt beschouwd als veelmelder. Hun meldingen worden niet opgeteld bij het totaal aantal klachten over Schiphol dat jaarlijks bekend wordt gemaakt.

Daling aantal klagers

BAS telde tussen 1 november vorig jaar en 31 oktober dit jaar 7.350 klagers. Het jaar ervoor waren dat 12.199. De afname van het aantal klagers komt deels door de sterke vermindering van het aantal vluchten. Ook lag de website van BAS tijdelijk plat, waardoor meldingen niet konden worden geregistreerd.

De meeste klachten kwamen binnen over vrachttoestellen van het type Boeing 747-400.