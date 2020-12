Restaurant in centrum van Amsterdam beschoten

Een restaurant in de Jordaan in Amsterdam is afgelopen nacht beschoten. In het raam van het Italiaanse restaurant aan de Westerstraat zitten vijf kogelgaten.

De schietpartij was rond 0.15 uur. De politie heeft op straat meerdere kogelhulzen gevonden, meldt NH Nieuws.

Waarom er op het restaurant is geschoten is niet bekend, Een woordvoerder van de politie meldt dat nog niemand is aangehouden.

Op basis van verklaringen van getuigen houdt de politie er rekening mee dat er mogelijk een in het zwart geklede verdachte op een fiets bij betrokken was.