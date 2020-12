Mochten agenten zich voordoen als crimineel om een cold case op te lossen?

Om het risico op een valse bekentenis te beperken, bepaalde de Hoge Raad ook dat de politie bij voorkeur geluids- of video-opnamen moet maken van de undercoveroperatie.

Strafrechtdeskundige Sven Brinkhoff pleit voor meer openheid over de werkwijze van de politie, om te controleren of het bewijs rechtmatig is verkregen en betrouwbaar is. Heimelijke opnamen zijn een goed idee, vindt hij. "Het traject moet van minuut tot minuut worden bijgehouden. In Canada bijvoorbeeld is het heel gebruikelijk om alles op te nemen."

Lokkertje

Brinkhoff zegt dat het OM vooraf op papier moet zetten of de operatie wel 'past' bij de verdachte. Hij vindt het opsporingsmiddel bijvoorbeeld niet geschikt voor kwetsbare en makkelijk te beïnvloeden verdachten. "Als je met geld gaat strooien bij iemand die het niet breed heeft, kan dat net het lokkertje zijn om een valse bekentenis te doen."

Advocaat Shukrula noemt de zaak van vandaag een nieuwe 'testcase'. "De vraag is: heeft mijn cliënt uit vrije wil verklaard, of is hij onder druk gezet? De rechtbank zal moeten toetsen of aan alle huidige voorwaarden voor de Mr. Big-methode is voldaan."

Het Openbaar Ministerie: "Wij hebben er vertrouwen in dat de toegepaste inzet van undercoveragenten toelaatbaar is en voldoende betrouwbaar bewijs heeft opgeleverd."