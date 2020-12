CBS: het was een goede zomer voor campings en bungalowparken

Veel Nederlanders kozen dit jaar voor een vakantie in eigen land in plaats van een buitenlandse reis. In het derde kwartaal gingen bijna 3,5 miljoen Nederlanders naar het buitenland, dat is 57 procent minder dan in 2019. Daarentegen kozen bijna zes miljoen Nederlanders voor een binnenlandse vakantie, bijna een kwart meer dan een jaar daarvoor.

Randstad zwaar getroffen

Bijna alle provincies profiteerden van de toegenomen vraag, met uitzondering van Noord- en Zuid-Holland. Dat komt mede doordat die provincies voor een groot deel afhankelijk zijn van buitenlandse toeristen. Vooral hotels in Amsterdam en Haarlemmermeer werden ook in het derde kwartaal zwaar getroffen, daar daalde het aantal overnachtingen met 61 procent in vergelijking met vorig jaar.

Het populairst voor binnenlandse vakanties waren de provincies Groningen en Gelderland. In vergelijking met een jaar geleden steeg in Groningen het aantal overnachtingen in het derde kwartaal met 33 procent en in Gelderland met 21 procent.