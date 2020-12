13.000 inwoners Frankfurt moeten hun huis uit vanwege bom WO II

In Frankfurt is een bom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Het explosief van 500 kilo werd donderdag tijdens werkzaamheden aangetroffen.

13.000 inwoners van de Duitse stad, die in een straal van 700 meter om de vindplaats heen wonen, moesten hun huis verlaten. 700 mensen die niet bij kennissen of familie konden verblijven, werden opgevangen in de Messe Frankfurt, een groot congrescentrum. Het explosief lag in het stadsdeel Gallus, waar onder meer ook het centraal station van Frankfurt zich bevindt.

De ontmanteling van het explosief zorgde daarom onder meer voor verstoring van het treinverkeer in Frankfurt. Treinen vielen uit of werden omgeleid. De internationale treinen naar Amsterdam en Brussel reden pas vanaf Keulen in plaats van Frankfurt.

Experts dachten dat ze zo'n zes uur nodig zouden hebben voor het ontmantelen van de bom, maar het zat mee: uiteindelijk was de explosieven opruimingsdienst in anderhalf uur klaar.