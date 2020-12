Parlementsverkiezingen in Venezuela, 'wie niet stemt, krijgt geen eten'

Hij overleeft ternauwernood in het door hyperinflatie en recessie gesloopte land. "Kijk, dit is alles wat ik te eten heb", zegt hij, friemelend aan een plastic zak. Een zak meel, een stuk pompoen en wat rijst, daar moet Miguel Angel het de komende dagen mee doen. "Je moet tegenwoordig alles in dollars betalen. Vandaag kan je met een dollar nog een zak arepa-meel kopen, morgen is het te weinig. Een brood kost ook al een dollar, maar hoe kom ik daaraan? Ik heb geen inkomen, en dan vragen ze me om te betalen in dollars", klaagt hij.

De zestiger is helemaal op zichzelf aangewezen. "Niemand doet iets voor me. De oppositie heb ik hier nog nooit gezien, en de regering ook niet." Álvarez vertolkt een gevoel dat bij de meeste Venezolanen leeft. Volgens een peiling van Datánalisis moet meer dan zestig procent niets weten van de regering en ook niet van de oppositie.

De populariteit van Guaidó is ingestort. In februari vorig jaar, rond het hoogtepunt van de protesten tegen het regime van Maduro, viel hij in de smaak bij 77 procent van de Venezolanen. Uit de laatste peiling van Datánalisis bleek nog maar 27 procent hem te waarderen. Daarmee blijft Guaidó overigens wel de populairste politicus van het land.

Bondgenoten

Maar zijn positie is van alle kanten verzwakt. Guaidó is een president zonder echte macht. Binnen de eigen gelederen groeide de kritiek op zijn leiderschap. De parlementsverkiezingen wakkerden verdeeldheid aan over de vraag of de oppositie wel of niet moest meedoen aan de verkiezingen. En tot wanneer loopt zijn mandaat als interim-president en leider van de oppositie?

Maduro rook zijn kans. Hoewel hij de volksvertegenwoordiging al jaren negeert, was het opstandige parlement hem toch een doorn in het oog. Officieel moeten oliedeals worden goedgekeurd door het parlement. Vanaf 5 januari, als een nieuw en getemd parlement aantreedt, behoren die goedgekeurde oliedeals weer tot de mogelijkheden. Daarmee vergroot Maduro de legitimiteit van zijn regime in de ogen van zijn bondgenoten, landen als China, Rusland en Iran.

Maduro zit na de verkiezingen van vandaag weer een stukje steviger in het zadel.