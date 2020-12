Inwoners Culemborg verzetten zich tegen plannen voor nieuwe windmolens

Gemeentebesturen op veel plekken in de provincie worstelen met weerstand vanuit inwoners tegen windmolenplannen, blijkt uit onderzoek van de regionale omroep. En ook veel gemeenteraadsleden zijn kritisch. Op een rondvraag over duurzaamheidsplannen reageerde een derde van alle raadsleden. Ongeveer 75 procent van hen ziet risico's.

Bij gemeenten staat duurzaamheid vaak hoog op de agenda. Inwoners willen wel windmolens, maar dan niet in het zicht. "Je hoeft geen glazen bol te hebben om te weten dat er geduvel van komt", reageert een Gelderse bestuurder na vragen van Omroep Gelderland.

Niet alleen in Gelderland zijn inwoners kritisch. Er is weerstand op veel meer plekken. In Limburg leidde gebakkelei over windmolens vorig jaar nog tot een politieke crisis.

Besluitvorming

Meer dan de helft van de Gelderse gemeenteraadsleden die reageerden op de enquête staan achter de doelen die tot nu toe zijn geformuleerd in de plannen. Maar velen zetten vraagtekens bij hoe besluiten worden genomen en burgers worden betrokken.

"Er is een probleem met de energievoorziening in de toekomst. Daar moet iets aan gebeuren. De vraag is echter of dit de goede oplossingen zijn en of dit het juiste tempo is. Je moet inwoners wel meenemen", aldus een van de reacties.

In Culemborg besluit de gemeenteraad uiteindelijk of de nieuwe windmolens er wel of niet komen. De actiegroep hoopt de komst van de windmolens tegen te kunnen houden. "We hebben flyers rondgebracht en we hebben borden langs de weg staan", zegt Martin van Weelden. "We hopen dat zoveel mogelijk mensen die het niet eens zijn een zienswijze indienen."