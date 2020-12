Marijnissen tegen Utrechts Statenlid: kies tussen SP en Communistisch Platform

Als ook het Utrechtse Statenlid Michel Eggermont lid is van het Communistisch Platform, dan is er voor hem geen plaats meer in de partij, of hij moet het lidmaatschap van het platform opgeven. Dat zei SP-leider Marijnissen in Buitenhof.

In de SP is de afgelopen weken een conflict met de jongerenafdeling Rood hoog opgelopen. Het SP-bestuur zette onlangs een aantal jongeren uit de partij, omdat die ook lid zijn van het Communistisch Platform. De SP vindt die betrokkenheid niet te verenigen met het lidmaatschap van de 'moederpartij'.

Bovendien is een dubbellidmaatschap in strijd met de statuten, vindt de SP. Toen de jongerenbeweging twee CP-sympathisanten in het Rood-bestuur koos, was dat voor de SP aanleiding de financiële steun aan de jongeren te stoppen.

'Ideeën staan ver af van de SP'

De partijraad van de SP schaarde zich vrijdag achter het optreden van het bestuur en ook partijleider Marijnissen steunt de lijn van het bestuur. Ook volgens haar hebben de betrokkenen het doel de SP om te vormen tot een communistische partij. Dat is in strijd met de beginselen van de SP, zegt ze. "De ideeën van het platform staan echt ver af van de SP", zei Marijnissen in Buitenhof.

Het Utrechtse Statenlid Eggermont heeft tegen Buitenhof gezegd dat ook hij lid is van het platform. Marijnissen zei daarover dat ook voor hem geen dubbellidmaatschap mogelijk is en dat je, zeker als gekozen volksvertegenwoordiger, de SP-missie moet onderschrijven. Ze noemde Eggermont een gewaardeerde SP'er, met een behoorlijke staat van dienst. Volgens haar is hij "superwelkom" in de SP.

Marijnissen erkende in Buitenhof dat er op de partijraad "stevige woorden" zijn gevallen. Er komt een commissie die de ruzie moet onderzoeken. Marijnissen is zelf ook lid geweest van Rood en ze zegt een kritische jongerentak belangrijk te vinden.