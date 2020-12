Wekdienst 6/12: Corona-overleg in Catshuis • Protest rond verbreding A27 bij Utrecht

Ander nieuws uit de nacht:

Toch geen rechtszaak over referendum Forum voor Democratie, 'het heeft geen zin': Volgens drie initiatiefnemers was onder meer de ledenadministratie niet op orde en was er geen onafhankelijk toezicht van een notaris. Maar nu zeggen ze dat de partij door het referendum van afgelopen donderdag een "lege huls" is geworden, en dat een rechtszaak daarom geen zin heeft.

Trump wil onderzoek naar handtekeningen op stembiljetten en belt gouverneur: De stemmen in Georgia zijn al twee keer opnieuw geteld en steeds kwam Biden als winnaar uit de bus, maar volgens Trump klopt dat niet.

En dan nog even dit:

Een Japanse capsule met daarin gruis van een planetoïde is geland op een afgelegen plek in het zuiden van Australië, zoals ook de planning was. Op het hoofdkwartier van de Japanse ruimtevaartorganisatie JAXA waren ze blij: