Trump wil onderzoek naar handtekeningen op stembiljetten en belt gouverneur

President Trump heeft nogmaals opgeroepen tot een hertelling in de staat Georgia. Hij houdt vol dat er is gefraudeerd bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen en dat niet Joe Biden, maar hij daar de verkiezingen heeft gewonnen. De stemmen in Georgia zijn al twee keer opnieuw geteld en steeds kwam Biden als winnaar uit de bus, maar volgens Trump klopt dat niet.

Trump zei tijdens een toespraak in Georgia dat er een onderzoek moet komen naar de handtekeningen op de per post gestuurde stembiljetten. Hij riep de regionale bestuurders op om moed te tonen. "Maar de harde toon waarvoor gematigde Republikeinen vreesden, bleef uit", zegt correspondent Marieke de Vries.

Vlak voor zijn vertrek naar Georgia heeft Trump volgens The Washington Post al de Republikeinse gouverneur Brian Kemp gebeld en hebben aangedrongen op een onderzoek naar de handtekeningen. Maar Kemp heeft, net als eerder, gezegd dat hij niet de politieke macht heeft om de eisen van de president in te willigen.

Dubbele boodschap

Trump was in Georgia om campagne te voeren voor twee Republikeinse senatoren. Die nemen het over een maand in een tweede stembusgang op tegen Democratische rivalen. Het resultaat kan beslissend zijn voor de meerderheid in de Senaat, die nu nog Republikeins is.

Net als de president gelooft zijn achterban dat er is gefraudeerd bij de verkiezingen van vorige maand, maar Trump wil wel dat zijn aanhangers volgende maand weer naar de stembus gaan. "Aan de ene kant zijn er dus aantijgingen van fraude en aan de andere kant roept hij zijn aanhangers op om weer te gaan stemmen. De president moest dus een dubbele boodschap brengen", zegt De Vries.