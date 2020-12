Ondanks maatregelen opnieuw ongeregeldheden in Urk

De mobiele eenheid moest afgelopen avond opnieuw in actie komen in Urk. Ondanks strenge maatregelen in het dorp waren er toch veel jongeren op de been en werd er vuurwerk afgestoken, meldt Omroep Flevoland.

Volgens een gemeentewoordvoerder is er gegooid met molotovcocktails en extreem gevaarlijk vuurwerk. Na een aantal charges van de ME werd het na middernacht weer rustig op straat. Een onbekend aantal jongeren is opgepakt.

Het is het derde weekend op rij dat het onrustig is in het vissersdorp. Eerder gooiden tientallen jongeren zwaar vuurwerk naar hulpverleners en werden branden gesticht en vernielingen gepleegd.

De gemeente liet vrijdag al weten dat er aanwijzingen waren dat het dit weekend weer onrustig kon worden en wees - net als vorig weekend - de bebouwde kom aan als veiligheidsrisicogebied. Dat maakt onder meer cameratoezicht en preventief fouilleren mogelijk.

Ook geldt er een samenscholingsverbod voor meer dan vier mensen en is er veel politie op de been. Een groep 'betrokken Urkers' ging afgelopen avond de straat op om te praten met de jongeren.