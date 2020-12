Politie neemt zwaar vuurwerk in beslag in woning in Dordrecht

In een woning in het centrum van Dordrecht heeft de politie ruim 1200 nitraten en zo'n 125 cobra's in beslag genomen. De 16-jarige bewoner van het pand is aangehouden.

Agenten kwamen het zwaar vuurwerk op het spoor na een anonieme tip, meldt Rijnmond. "Die brachten een bezoekje aan de woning van de verdachte. Daar werd de vondst gedaan", zegt de politie.

De politie waarschuwt voor het in huis hebben van illegaal vuurwerk. "De opslag van zwaar, illegaal vuurwerk bij mensen thuis levert grote risico's op voor henzelf en hun omgeving. Het illegale vuurwerk dat wordt aangetroffen heeft een gigantische kracht en impact en is levensgevaarlijk", aldus de politie.