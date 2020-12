'Families van buiten de EU zijn nu niet welkom, geliefden wél. Dat is bizar'

Pérez is is geboren in Ecuador, woont inmiddels acht jaar in Nederland en heeft de Nederlandse nationaliteit. Ze heeft haar ouders voor het laatst anderhalf jaar geleden gezien.

"Mijn verhaal is niet zo dramatisch als van sommige anderen. Maar als je niet weet hoelang je je ouders nog moet missen, maakt je dat zo verdrietig en angstig. Ik vind het ook discriminerend. Als mijn vader en moeder bijvoorbeeld een Spaans paspoort hadden gehad, mochten ze wel komen."

Kinderombudsvrouw

De Kinderombudsvrouw erkent het probleem, maar vindt dat er eerst een oplossing moet komen voor kinderen in Nederland waarvan een of meerdere ouders buiten de EU wonen. Zo maakte het Jeugdjournaal deze zomer het verhaal dat de 12-jarige Rambod zijn vader uit Iran een half jaar niet meer had gezien.

"Beleid zodat kinderen hun buiten de EU wonende ouder op regelmatige momenten kunnen zien, heeft eerste prioriteit", schrijft Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer. "Daarnaast moet er beleid komen voor andere familieleden, zoals grootouders. Want ook zij kunnen zeer betekenisvol zijn voor het welzijn en ontwikkelingsperspectief van hun kleinkind."