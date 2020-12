Gladheid verwacht, Rijkswaterstaat stuurt strooiwagens de wegen op

Rijkswaterstaat Verkeersinformatie @RWSverkeersinfo

Het is 5 december en Rijkswaterstaat strooit. Geen pepernoten, maar wel zout. Ruim 750.000 kilo zout is er de afgelopen nacht gestrooid, met name in het westen en midden van het land. Zien waar we gestrooid hebben? 👉 https://t.co/dEoLBgsqQr (📷: archief) #rwsstrooit