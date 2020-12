Telefoontje Von der Leyen-Johnson lost brexit-impasse waarschijnlijk niet op

De Britse premier Boris Johnson en Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen spreken elkaar vanmiddag over de voortgang van de brexit-onderhandelingen. Gisteravond lasten de onderhandelaars, Michel Barnier en David Frost, een pauze in nadat ze het niet eens waren geworden over de voorwaarden voor een handelsakkoord. Er zijn "aanzienlijke verschillen" op het vlak van eerlijke concurrentie tussen Britse en Europese bedrijven, toezicht op die afspraken en visserij.

"De moeilijkste knopen moeten worden doorgehakt door de regeringsleiders", zegt correspondent Thomas Spekschoor in het NOS Radio 1 Journaal. Hij verwacht niet dat het gesprek tussen Johnson en Von der Leyen voor een doorbraak zal zorgen. "Daar wordt weinig van verwacht. Ze hebben al eerder met elkaar gesproken en komen dan over het algemeen met vrij obligate statements als 'we hebben een goed gesprek gehad' en 'we kijken hoe we hier verder uitkomen'."

Eerder deze week was er nog hoop dat er dit weekend een deal zou komen over de toekomstige relatie tussen Londen en de overgebleven 27 EU-lidstaten. "Zover komt het dus niet", aldus Spekschoor. "Ze zullen ongetwijfeld in de komende dagen doorpraten en kijken of er nog onderhandelingsruimte is, maar nu even niet."

Hoge tijdsdruk

Er staat veel tijdsdruk op de gesprekken, omdat er voor 1 januari een akkoord moet zijn. Vanaf die datum is het Verenigd Koninkrijk definitief geen lid meer van de Europese Unie. Ook als er op korte termijn een deal komt, dan is er nauwelijks tijd voor het parlement om deze al dan niet goed te keuren.

Als er geen deal ligt, moeten beide partijen zich aan de handelsregels van de Wereldhandelsorganisatie WTO houden. Dat betekent onder meer dat er op veel producten importheffingen komen.