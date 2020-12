Steeds meer (online) bedreigingen? 'Het is copy-pastegedrag'

"Het vervelende is: de bedreigingen hebben ook daadwerkelijk impact." Ook al is de bedreiging overduidelijk een loos gebaar, heeft het toch een intimiderende werking. Brenninkmeijer kan zich bijvoorbeeld voorstellen dat OMT-leden na de zoveelste bedreiging denken: is het wel de moeite waard om in de media te verschijnen.

In de eerste golf zag je veel maatschappelijke solidariteit, maar nu is die meer op "de eigen groep" gericht, ziet Kees van den Bos, hoogleraar sociale psychologie aan de Universiteit Utrecht. "Solidariteit is iets lelijks geworden. Je zet je juist extra af tegen mensen van andere groepen."

Bijvoorbeeld tegen mensen van wie je het idee hebt dat ze jouw vrijheid inperken, zoals het OMT. Of de imam, die in een andere subcultuur zit.

President Trump

Bedreigingen worden steeds vaker ook geuit na gematigde berichten, ziet Van den Bos. Als voorbeeld geeft hij een bericht dat hij zelf op LinkedIn postte over de Amerikaanse president Trump. Van den Bos schreef dat Trump weigerde te erkennen dat hij de presidentverkiezingen had verloren. "Je bent een linkse professor" en "Je moet dit bericht intrekken, anders ga ik het rapporteren", reageerden mensen.

"Het zit me behoorlijk hoog de afgelopen tijd", zegt Van den Bos. Hij ziet om zich heen dat collega's zich minder durven uiten. "Ik zat pas in een nieuwsprogramma om over de voor- en tegenstanders van Zwarte Piet te praten. Achteraf reageerden mensen: dat je dit durft."