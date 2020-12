Busmaatschappij met feestende studenten legt dit weekend alles stil

De busmaatschappij die woensdag feestende studenten vervoerde van de Groningse studentenvereniging Vindicat, heeft voor dit weekend alle feesttours afgezegd. "Ik wil eerst dat deze hectiek voorbij is", zegt Nico Kooistra van Kooistra Reizen.

"Ik krijg zelfs doodsbedreigingen", zegt de ondernemer. "Het is heel heftig allemaal." Kooistra zegt dat hij aan het begin van de zomer is gaan rijden met zijn feestbussen. Rijden met zo'n bus is niet verboden zolang passagiers maar een mondkapje dragen.

"En wij laten maar 25 tot 30 mensen toe in een bus met 80 stoelen." Passagiers moeten niet alleen een mondmasker dragen, maar ook blijven zitten en van tevoren een gezondheidsverklaring tekenen.

In de piek van de tweede golf besmettingen heeft het bedrijf zes weken geen bus ingezet. "Omdat besmettingen, zeker in het noorden, dalen, zijn we sinds kort weer gaan rijden."

Gisteren doken er beelden op van studenten die een feestje bouwden in de bus en zich daarbij niet aan de coronamaatregelen hielden: