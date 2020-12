Nieuwe versie van 3D-kaart van de Melkweg: 'Er komen allerlei ontdekkingen aan'

Gaia scant sinds 2014 elke twee maanden de hele hemel, en begint dan weer opnieuw. Zo worden de metingen steeds preciezer en wordt zichtbaar welke kant al die hemellichamen op gaan. Sterren staan niet stil, maar bewegen voortdurend. Al die gecombineerde data geven een veel beter inzicht in de geschiedenis van onze Melkweg.

"Er is zoveel nieuwe informatie dat we wel tientallen jaren bezig zullen zijn om alles te analyseren", zegt astronoom Batema. "We kunnen dankzij deze informatie beter checken of de theorieën van Einstein kloppen, we krijgen een beter beeld wat er in ons sterrenstelsel plaatsvindt en uiteindelijk leren we ook meer over het ontstaan van onze aarde."

"Dit is duidelijk weer een stap. Dankzij Gaia zetten we grote stappen vooruit." De satelliet zal de komende jaren nog meer nieuwe informatie aanleveren. In 2022 en 2025 worden nieuwe updates van de 3D-kaart verwacht.