Evangelisch leider (79) uit Meerkerk opnieuw cel in voor misbruik

De eigenaar van twee voormalige christelijke zorgboerderijen in Ridderkerk en Meerkerk moet opnieuw de gevangenis in vanwege ontucht met patiënten. Hij zat daarvoor al een celstraf uit van drie jaar, maar in hoger beroep is het vonnis zwaarder uitgevallen, namelijk 5,5 jaar.

Het gaat om de 79-jarige Aaldert van E., die in zijn 'evangelische therapeutische centra' mensen met psychiatrische problemen behandelde die door de gemeente of kerk naar hem waren doorverwezen. Hij was er directeur, therapeut en religieus voorganger.

Meerdere vrouwen deden de afgelopen jaren aangifte van seksueel misbruik, waarvoor Van E. in 2016 en 2018 celstraffen kreeg opgelegd van in totaal drie jaar. Hij ging in beide zaken in hoger beroep omdat de seks volgens hem met wederzijdse instemming was.

'Genadeloos'

Het gerechtshof heeft nu een gecombineerde uitspraak gedaan, over de beschuldigingen van in totaal vijf vrouwen. In twee gevallen bleek er niet genoeg bewijs te zijn, maar de drie andere vrouwen zijn volgens het hof het slachtoffer geworden van stelselmatige ontucht.

"De verdachte heeft op genadeloze wijze misbruik gemaakt van zijn rol als hun therapeut en voorganger", concludeert het hof. Een van de slachtoffers pleegde in 2016 zelfmoord.

Het hof stelt dat de maatschappij tegen Van E. moet worden beschermd. Zijn hoge leeftijd werkt hierbij niet strafverlichtend: het hof wijst erop dat hij het misbruik ook op hogere leeftijd heeft gepleegd.

Contactverbod

Het is Van E. ook verboden om gedurende twee jaar contact op te nemen met de slachtoffers. Verder mag hij acht jaar lang niet het beroep van therapeut of zorgverlener uitoefenen. Het hof acht de kans aannemelijk dat Van E. opnieuw in de fout gaat, aangezien hij zich van geen kwaad bewust is.

De tijd die Van E. al heeft vastgezeten, wordt van de opgelegde 5,5 jaar afgetrokken. Als hij tegen het arrest in cassatie gaat bij de Hoge Raad, blijft hij voorlopig op vrije voeten.