Hoe anoniem is het referendum van Forum voor Democratie?

"De stemming is anoniem", bezweert Forum voor Democratie over zijn interne referendum. De werkelijkheid is iets ingewikkelder. "Er is een verschil tussen wat in de volksmond anoniem heet, en hoe het juridisch zit", zegt privacyjurist Jeroen Terstegge.

Bij het FvD-referendum, dat draait om de vraag of Thierry Baudet politiek leider van Forum kan blijven, worden stemmen opgeslagen samen met een unieke stemcode. Die code is specifiek aan een stemmer gekoppeld. Dat maakt de stemming juridisch niet anoniem, maar dat betekent niet dat de partij kan inzien wie wat heeft gestemd.

De stemming verloopt via de servers van de multinational BigPulse. Dat bedrijf is gespecialiseerd in internetstemmen. BigPulse weet wie bij welke stemcode hoort, maar deelt die informatie in dit geval niet met Forum voor Democratie, laat de partij weten aan de NOS.