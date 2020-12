Imam van Amsterdamse Blauwe Moskee weg na bedreigingen

Hoofdimam Yassin Elforkani van de Blauwe Moskee in Amsterdam-Slotervaart stopt ermee. Dat is mede vanwege de aanhoudende bedreigingen aan zijn adres, zegt hij in interviews met Het Parool en NRC Handelsblad. "Die laten mij en mijn omgeving niet onberoerd. Het wordt steeds extremer."

Een maand geleden maakte Elforkani, behalve geestelijk leider ook voorzitter van het moskeebestuur, al bekend dat hij voorlopig zou stoppen met zijn vrijdagmiddagpreek. De bedreigingen die hij kreeg nadat hij had gepleit voor wetgeving tegen godslastering werden hem te gortig.

Nu heeft hij dus besloten om de moskee, waarbij hij sinds de opening in 2012 betrokken was, definitief te verlaten. Eind deze maand stopt hij met zijn werkzaamheden. De voortdurende dreiging en beveiliging die hij krijgt "doen wat met je", zegt hij tegen NRC.

Gevraagd of hij met zijn vertrek niet zwicht voor die dreigementen, zegt hij in Het Parool: "Ik begrijp dat mensen dat denken. Maar ik heb in al die jaren wel met zwaardere beveiliging te maken gehad dan nu en me er nooit door laten inperken. Nu zit ik over m'n limiet."