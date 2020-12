Politie vindt recordpartij ketamine, straatwaarde 8 miljoen euro

De politie in Noord-Holland heeft elf verdachten opgepakt in een onderzoek naar grootschalige handel in drugs. Bij doorzoekingen stuitten agenten op ruim 350 kilo ketamine, volgens de politie de grootste vondst van deze partydrug ooit in Nederland.

Het onderzoek naar de zaak begon medio 2018, toen de politie informatie kreeg dat een man uit Hoofddorp zich bezighield met drugshandel. Gedurende het onderzoek kwam volgens de politie aan het licht dat er sprake was een criminele organisatie met meer betrokkenen. Zoals de politie de afgelopen tijd vaker deed, werd het bewijs onder meer verzameld door mee te lezen met chatberichten via de versleutelde communicatiedienst EncroChat.

De criminele organisatie zou onder meer betrokken zijn geweest bij een partij van 400 kilo cocaïne die in februari 2019 in een bedrijfsruimte in IJmuiden werd onderschept. Ook wordt de bende verdacht van het runnen van een methamfetaminelab in Drenthe.

250 politiemensen

De invallen en arrestaties waren al eind oktober, maar tot vandaag was er niets over bekendgemaakt. Er waren ruim 250 politiemensen bij betrokken, net als een specialistisch team van Defensie.

Op veertien locaties werden mensen aangehouden en doorzoekingen gedaan. Dat gebeurde in woningen en bedrijfsruimten in Hoofddorp, Amsterdam, Limmen, Losser en de Duitse stad Gronau. Behalve drugs werden onder meer dure auto's, vuurwapens en ruim 100.000 euro cash in beslag genomen. De gevonden 350 kilo ketamine, met volgens de politie een straatwaarde van ruim 8 miljoen euro, lag in verborgen ruimtes in een bedrijfspand in Hoofddorp.

De verdachten zijn negen mannen en twee vrouwen tussen de 25 en 60 jaar. Vier van hen zitten nog vast, onder wie twee mannen uit Hoofddorp die worden gezien als de leiders van de bende. De politie sluit niet uit dat er nog meer mensen worden aangehouden.