Nazi-codeermachine opgedoken uit Oostzee

Duitse duikers hebben bij toeval een Enigma codeermachine gevonden op de bodem van de Oostzee. Ze troffen het apparaat aan toen ze namens het Wereldnatuurfonds bezig waren achtergelaten visnetten uit het water te halen.

Aanvankelijk dachten de duikers dat het om een simpele typemachine ging, tot een onderwaterarcheoloog zich realiseerde hoe bijzonder de vondst was. Nazi-Duitsland gebruikte de Enigma om geheime berichten uit te wisselen. Er werden vele duizenden van gemaakt, maar doordat het apparaat topgeheim was zijn ze tegenwoordig zeldzaam. Verzamelaars betalen er tienduizenden euro's voor.

"In de 20 jaar dat ik duik heb ik veel opwindende en vreemde dingen gevonden, maar ik had nooit durven dromen dat ik ooit zo'n legendarische Enigma-machine op zou duiken", vertelde Florian Huber tegen persbureau Reuters.

Einde van het Derde Rijk

Huber vermoedt dat de Enigma in 1945 expres overboord is gegooid. Aan het einde van de oorlog kregen Duitse kapiteins massaal het bevel hun onderzeeërs te laten zinken, om te voorkomen dat ze in geallieerde handen zouden vallen. De Enigma moest daarbij worden vernietigd.

In de Geltingbaai, waar de Enigma werd teruggevonden, werden op 5 mei 1945 zo'n vijftig onderzeeërs afgezonken. De baai ligt vlak bij het plaatje Flensburg, waar de laatste restanten van de nazi-regering zetelde na de val van Berlijn en de dood van Hitler.