Denemarken stopt op termijn met olie- en gaswinning in de Noordzee

Denemarken stopt in 2050 met olie- en gaswinning in de Noordzee. Gisteravond stemde een meerderheid van het parlement voor het stopzetten van vergunningen van olie- en gasbedrijven.

De plannen zijn een stap in de richting om de gestelde klimaatdoelen te halen. Het land wil in 2030 de uitstoot met 70 procent hebben verminderd en in 2050 helemaal klimaatneutraal zijn. "We maken nu definitief een einde aan het fossiele tijdperk", zei minister van Klimaat Dan Jørgensen in een verklaring.

Verlies van 2,1 miljard dollar

De beslissing lag politiek gevoelig omdat Denemarken de grootste producent van olie en gas is van de Europese Unie en tegelijkertijd koploper wil zijn op het gebied van bestrijding van klimaatverandering.

In Denemarken worden volgens persbureau Reuters dit jaar naar schatting 83.000 vaten ruwe en 21.000 bewerkte olie geproduceerd. Het laten aflopen van de contracten met olie- en gasbedrijven zal volgens berekeningen leiden tot een verlies van bijna 2,1 miljard dollar.