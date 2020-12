Pistool Sean Connery uit Dr. No voor een kwart miljoen dollar geveild

Het pistool dat Sean Connery in zijn eerste James Bond-film Dr. No gebruikte, heeft op een veiling in Los Angeles 256.000 dollar (210.000 euro) opgebracht.

De koper is onbekend. Veilinghuis Julien's Auction wilde alleen kwijt dat hij een Amerikaan is die met zijn kinderen alle James Bond-films heeft gezien. Het veilinghuis had gehoopt dat de Walther PP een bedrag tussen de 150.000 en 200.000 dollar zou opleveren.

Connery overleed op 31 oktober op de Bahama's. Voor de meeste fans was hij de beste van de zes acteurs die de rol van de Britse geheimagent hebben gespeeld.

Connery deed dat zeven keer, voor het eerst in Dr. No, de film waarin James Bond zich voor het eerst aan de wereld liet zien.

