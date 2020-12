Biden: eerste 100 dagen mondkapjes op en Fauci in coronateam

De aankomende president van de Verenigde Staten Joe Biden vraagt Amerikanen om de eerste honderd dagen van zijn ambtstermijn een mondkapje te dragen. Hij wil de opdracht uitvaardigen om onder meer in federale gebouwen, vliegtuigen en interstatelijke bussen een mondkapje te dragen.

"Ik ga het publiek vragen een masker te dragen. Niet voor altijd, maar voor honderd dagen", zei hij tegen CNN in zijn eerste gezamenlijke interview met aankomend vicepresident Kamala Harris sinds hun verkiezingsoverwinning. "En ik denk dat we dan een significante daling zullen zien."

Biden liet weten dat hij immunoloog en corona-adviseur Anthony Fauci heeft gevraagd op zijn post te blijven en toe te treden tot het coronateam dat hij gaat samenstellen. Fauci is nu ook al een van de adviseurs van president Trump, met wie hij regelmatig van mening verschilt over de corona-aanpak.

De aankomend president zei ook dat hij zich laat vaccineren zodra Fauci zegt dat het vaccin veilig is. Dat wil hij in het openbaar doen. "Het is belangrijk om het Amerikaanse volk te tonen dat het veilig is."

In de VS is de afgelopen 24 uur een recordaantal besmettingen vastgesteld. Binnen een etmaal werden er volgens de Johns Hopkins-universiteit 210.000 nieuwe besmettingen gemeld. Er kwamen 2900 nieuwe doden bij.

Relatie met ministerie van Justitie

Biden en Harris beloofden zich niet te zullen bemoeien met het ministerie van Justitie gedurende hun ambtsperiode. Daarmee verwezen ze nadrukkelijk naar Trump, die regelmatig publiekelijk tot het vervolgen of onderzoeken van politieke tegenstanders opriep. "We zullen het ministerie van Justitie niet vertellen hoe het zijn werk moet doen", zei Harris. Biden moet nog een minister van Justitie aanwijzen.

Biden zei verder dat hij zich zorgen maakte over berichten dat Trump overweegt zichzelf en zijn familie gratie te verlenen. Volgens Biden zou dat het imago van de VS in het buitenland ondermijnen. Hij zei te hopen dat Trump aanwezig is bij zijn inauguratie voor een vreedzame machtsoverdracht.