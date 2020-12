Uitzendconcern Randstad doelwit van hack in VS en Europese landen

Uitzendconcern Randstad is het doelwit geweest van hackers. Die hebben toegeslagen bij vestigingen van het bedrijf in de VS, Polen, Italië en Frankrijk.

Er loopt nog een onderzoek naar de hack, maar wel is duidelijk dat het hackerscollectief Egregor erachter zit, dat een klein deel van de gestolen data heeft gepubliceerd. Het gaat onder meer om Excel-bestanden en Powerpoint-presentaties over financiële zaken en documenten over fiscale kwesties.

De hack is onlangs ontdekt en er zijn externe experts en forensische onderzoekers ingeschakeld om de volle omvang ervan te kunnen vaststellen. De lopende operaties van Randstad zijn niet belemmerd. Voor zover het nu lijkt heeft de inbraak ook geen IT-systemen van relaties van het concern getroffen.

Randstad zegt er alles aan te doen om de gegevens van cliënten en relaties te beschermen. Het wijst erop dat hackers de laatste maanden zeer actief zijn en dat meerdere bedrijven doelwit zijn geweest van vergelijkbare aanvallen.