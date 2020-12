Groningse studenten overtreden coronaregels in feestbus

Griezen benadrukt dat het niet om een activiteit van de vereniging gaat. "Dit is een individuele actie. Als iets buiten de sociëteit gebeurt is het moeilijk om leden een straf op te leggen", zegt hij. "We willen de betrokken leden in elk geval zo snel mogelijk spreken."

Gemeente start onderzoek

Burgemeester Schuiling van Groningen laat weten dat de beelden hem verontrusten. Hij laat de zaak onderzoeken.

"Ik spreek er mijn zorg over uit. Ik wijs de jongeren in de bus op hun verantwoordelijkheid, net als degene die dit heeft georganiseerd. Verder kan ik er niets over zeggen. We moeten eerst de uitkomsten van het onderzoek afwachten."

Het busbedrijf waarbij de reis is georganiseerd adverteert met feestritten waarbij de coronaregels in acht worden genomen. Zo moeten passagiers onder meer een mondkapje dragen en een gezondheidsverklaring tekenen.

Het bedrijf erkent dat de regels in dit geval niet zijn nageleefd, maar spreekt van een incident. "Dit is uiteraard niet hoe het moet. Mensen hadden soms geen mondkapje op. Dat is fout gegaan", zegt een woordvoerder.