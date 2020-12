Opnieuw een mysterieuze monoliet ontdekt (en deze staat er nog)

Monolieten zijn grote stukken steen of rots die duidelijk boven de omgeving uitsteken. Sommige mensen kennen ze uit de sciencefictionfilm 2001: A Space Odyssey uit 1968, waarin zwarte exemplaren voorkwamen.

De helikopterpiloot die vorige maand bij toeval de metalen monoliet in Utah ontdekte, ging er dan ook van uit dat die daar was neergezet door een fan van die film van regisseur Stanley Kubrick (of door een new wave-artist, zei hij).

Overigens is de gisteren ontdekte monoliet in Californië de enige die nog steeds te zien is. De metalen zuil in Roemenië, die eind november werd ontdekt, was dinsdag op mysterieuze wijze verdwenen. Ook het exemplaar in Utah bleek afgelopen weekend plots weggehaald. De autoriteiten zeiden toen dat dat was gebeurd "door een onbekende.".

Inmiddels hebben die onbekenden zichzelf geopenbaard. Gids en klimmer Sylvan Christensen onthulde gisteren op TikTok en Instagram dat hij en drie anderen de monoliet hebben weggesleept, naar eigen zeggen om de natuur te beschermen tegen de massa's mensen die naar het gevaarte - dat midden in de woestijn stond - kwamen kijken.

Poepen in de woestijn

"Laten we duidelijk zijn: de ontmanteling van de monoliet in Utah is tragisch, en als je denkt dat we daar trots op zijn: dat zijn we niet. Bovendien waren we te laat", zegt Christensen. Volgens de klimmer heeft sensatiezucht, verspreid via internet, veel schade veroorzaakt in het gebied.

"Mensen kwamen met auto's, busjes, helikopters, vliegtuigen, treinen, motoren en e-bikes, en er is niet eens een parkeerplaats. Er zijn geen badkamers, en ja: poepen in de woestijn is een misdrijf. Er zijn geen gemarkeerde paden, geen vuilnisbakken." Volgens Christensen is dit niet de manier waarop we met de publieke ruimte, flora en fauna moeten omgaan.

Bekijk hier hoe zijn groepje de monoliet weghaalde: