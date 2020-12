Tientallen verdachte Franse moskeeën onderzocht

Frankrijk is begonnen met een onderzoek naar religieus extremisme in 76 moskeeën verspreid over het land. Deze gebedshuizen zijn volgens minister Darmanin van Binnenlandse Zaken mogelijk een bedreiging voor de veiligheid en de waarden van de Franse Republiek. Moskeeën waar extremisme wordt bewezen, moeten dicht.

Het onderzoek is een nieuwe stap in de strijd tegen terrorisme in Frankrijk. Het land werd opgeschrikt door een aantal aanslagen, waaronder de onthoofding van een geschiedenisleraar en een mesaanval in de Notre-Dame in Nice.

In Frankrijk zijn in totaal ruim 2600 islamitische gebedshuizen. Welke daarvan tot de 76 verdachte moskeeën behoren, is niet bekendgemaakt. Volgens persbureau AFP zijn het er zestien in de regio Parijs en zestig in de rest van het land.

Koranscholen

Van de verdachte moskeeën wordt volgens minister Darmanin de financiering onder de loep genomen, net als de achtergrond van de imams die er prediken. Verder wordt gekeken of de moskeeën koranscholen hebben opgezet voor jonge kinderen.

De Franse minister van Binnenlandse Zaken zei tegen RTL Radio dat er duidelijk gebedshuizen in het land zijn die zich tegen de Republiek keren. Hij voegde er wel aan toe dat maar een fractie van de moskeeën wordt verdacht van radicale opvattingen en dat vrijwel alle moslims in Frankrijk zich aan de wet houden.

Boycot

President Macron nam na de recente aanslagen al meer maatregelen tegen extremisme, zoals een verbod op radicale moslimorganisaties. Daarover kreeg hij kritiek van diverse landen met veel moslims. Zo riep de Turkse president Erdogan op tot een boycot van Franse producten en werd in onder meer Bangladesh en Pakistan gedemonstreerd.