Indiase boeren blokkeren hoofdstad uit protest tegen landbouwhervorming

De lokale overheid trad de afgelopen week hard op tegen de protesterende boeren, vertelt Konniger. "Ze zetten in het begin traangas in, en waterkanonnen. Dat leidde tot veel ophef onder de bevolking, die sympathie heeft voor de boeren. Nu is het rustiger en zijn er ook gesprekken tussen de regering en de demonstranten."

De regering-Modi en regeringsgezinde media proberen nu oppositiepartijen de schuld te geven van de demonstraties en het geweld, door te beweren dat zij de boeren hebben opgejut met nepnieuws. Bovendien wijzen ze erop dat veel van de actievoerders sikhs zijn, uit de deelstaat Punjab.

"Er wordt gesuggereerd dat het terroristen zijn die zich willen afscheiden en een eigen staat willen oprichten", zegt Konniger. "Maar daarvan is geen sprake bij deze demonstratie. Het werkt ook niet. Vanaf komende dinsdag willen ook truckers zich gaan aansluiten bij het protest, uit solidariteit."

Vriendjespolitiek

Premier Modi staat sinds zijn aantreden in 2014 bekend als een nationalistisch en autoritair politicus, die zich vooral richt op de hindoeïstische meerderheid in het land, ten koste van minderheden zoals moslims en sikhs. Maar op economisch vlak is hij eerder neoliberaal te noemen, zegt Konniger.

"Hij gelooft in vooruitgang door industrie zoveel mogelijk ruimte te geven. Zo heeft hij tijdens de lockdown wetten die milieu- en arbeidsrechten moeten beschermen afgezwakt ten behoeve van de industrie."

Modi's critici zeggen dat zijn beleid meer weg heeft van vriendjespolitiek, waarbij een paar bevriende industriële partijen bevoordeeld worden in ruil voor politieke steun. Het is daarom de vrees van veel boeren dat hun rechten met deze wet helemaal niet beschermd zullen worden", zegt Konniger. "Zij kunnen niet op tegen de dominantie van grote multinationals die de prijzen bepalen.

Het oude systeem, met de overheidsmarkten, was volgens Konniger ook niet perfect. "Boeren verdienden niet altijd een goede prijs, en er was veel corruptie. Maar veel boeren denken toch dat dat nog altijd de beste manier was om een enigszins eerlijke prijs voor hun goederen te krijgen."

Niet duurzame monocultuur

Toch zien ook tegenstanders van Modi in dat er iets moet veranderen in de Indiase landbouw, zegt Konniger. "Het grootste probleem is dat de landbouw nu niet duurzaam is. Er zijn veel kleine boeren, die hun kleine beetje grond uitputten. Er is veel monocultuur, terwijl het zou helpen om te diversificeren, meer gewassen te verbouwen. Een landbouwexpert die ik sprak opperde om het bestaande systeem te verbeteren en uit te breiden en een minimumprijs voor álle gewassen in te stellen. Dat bevordert diversificatie en je investeert dan in al die boerengezinnen, die hun geld weer uitgeven en zo de economie op gang helpen."

Schaalvergroting zou ook een oplossing kunnen zijn: minder boeren, die meer land tot hun beschikking hebben. Maar ook dat levert een risico op, zegt Konniger. "Zeventig procent van de Indiërs leeft van de landbouw. Waar gaan die mensen naartoe? De steden zijn nu ook al overvol."