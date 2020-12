Negentig nieuwe zonneparken op Zeeuwse eilanden komen er voorlopig niet

Plannen voor negentig nieuwe zonneparken op de Zeeuwse eilanden Schouwen-Duiveland en Tholen zijn voorlopig geschrapt. Netbeheerder Enduris kan de extra stroom van die parken niet transporteren door capaciteitstekort op het netwerk.

In totaal zouden de extra zonneparken ongeveer 32 megawatt aan elektriciteit opwekken. Met 1 megawatt kunnen ongeveer duizend huishoudens van elektriciteit worden voorzien.

Enduris is bezig met het uitbreiden van het netwerk. "Maar dat is een langjarig traject met lange inspraakprocedures, dus dat kan nog even duren", zegt manager energietransitie Martin Martens tegen Omroep Zeeland. De netwerkbeheerder verwacht dat de capaciteitsproblemen rond 2025 zijn opgelost.

Wel ruimte voor particulieren

Particulieren die zonnepanelen op hun dak willen leggen, hoeven niet te vrezen dat zij met hun overtollige elektriciteit blijven zitten. Op het netwerk is momenteel nog ruimte voor een beperkt aantal panelen per dak. "Pas als het boven de 150 panelen gaat, komen we echt in de knel", zegt Martens.

Enduris is niet de enige netbeheerder die kampt met dit soort capaciteitsproblemen. Ook in Friesland, Groningen, Drenthe en delen van Overijssel is er te weinig plek op het netwerk om nieuwe zonne- of windparken aan te sluiten. Het bouwen van dit soort parken is daar - net als in Zeeland - populair door de relatief goedkope grond.