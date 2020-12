Burgemeester Woensdrecht over vuurwerkbom bij zijn huis: 'Schrik beetje te boven'

Burgemeester Steven Adriaansen van Woensdrecht is bijgekomen van de vuurwerkbom die afging bij zijn huis in Hoogerheide afgelopen weekend. "Langzaam maar zeker kom ik de schrik weer een beetje te boven, maar het was bijzonder heftig", zegt hij in een interview met Omroep Brabant.

In de nacht van zaterdag op zondag schrok de burgemeester wakker van een harde knal. "Ik lag heel diep te slapen maar de knal was zo hard. Meteen daarna hoorde ik glasgerinkel en het alarm van het huis en de auto gingen af." De burgemeester sprong meteen uit bed. "Je denkt alleen maar: ik moet naar buiten."

Bij de explosie raakten de voordeur, het afdak en een voorruit van het huis beschadigd. Ook een op de oprit geparkeerde auto had flinke schade. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. De politie doet nog onderzoek en gaat uit van een gerichte actie. Er zijn sinds het weekend extra veiligheidsmaatregelen getroffen. Wat die precies zijn, kunnen de burgemeester en de politie niet zeggen.

Geen ander standpunt door intimidatie

De burgemeester is erg geschrokken van het voorval, maar hij laat zich naar eigen zeggen niet uit het veld slaan. "Bestuurders moeten hun werk kunnen blijven doen. Door intimidatie verander ik echt niet van standpunt." Adriaansen ziet het bovendien als een actie tegen het ambt, niet tegen hem als persoon.

Om de burgervader een hart onder de riem te steken hebben veel mensen hem een steunbetuiging gestuurd. "Ik ben overdonderd door de warmte. De afzenders variëren van de buren tot aan ministers. Het is hartverwarmend."