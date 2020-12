Personeel klaagt over trillingen, NS zet tientallen dubbeldekkers stil

NS haalt uit voorzorg 49 treinen van het type DDZ van het spoor. Treinpersoneel klaagt over trillingen als deze treinen een hoge snelheid bereiken. Onderzoek heeft nog geen oorzaak opgeleverd.

Daarom komt er een vervolgonderzoek. In afwachting van de uitkomst zijn alle DDZ-treinstellen per direct uit de dienstregeling gehaald.

NS heeft in totaal zo'n 750 treinstellen in gebruik. Dat is voldoende om het wegvallen van de DDZ-treinen op te vangen.

DDZ-treinen zijn stoptreinstellen uit de jaren 90 die tussen 2009 en 2014 zijn verbouwd voor intercitydiensten. Dit jaar is een aanbesteding gestart om ze in 2027 te vervangen voor een combinatie van enkel- en dubbeldeksrijtuigen die geschikt moeten zijn voor snelheden tot 160 kilometer per uur.