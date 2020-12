Trump graaft zich in met speech over stemfraude

Trump trok zonder bewijzen te leveren wederom van leer tegen het gebruik van poststemmen en stemmachines en viel rechters en media aan omdat ze hem geen gelijk geven. Ook beklaagde hij zich over de lengte van het stemproces, dat vanwege de coronacrisis anders was dan voorgaande jaren.

"Vroeger hadden we een verkiezingsdag, maar nu hebben we dagen, weken, maanden. En er gebeuren veel slechte dingen in die belachelijke periode."

'Geraaskal'

Amerikaanse media vellen een hard oordeel over Trumps klaagzang. The New York Times spreekt van geraaskal, volgens persbureau AP bewijst het betoog dat Trump "steeds meer de realiteit kwijtraakt". De Washington Post noemde het een "aanval op de democratie vanuit het Witte Huis".

Alle media wijzen erop dat Trumps eigen minister van Justitie dinsdag nog gezegd heeft dat er "geen fraude is gevonden die de uitslag van de verkiezingen kan beïnvloeden". Joe Biden won overtuigend met 306 kiesmannen tegen Trumps 232 en kreeg bijna zeven miljoen stemmen meer.

Gisteren deed een kiesfunctionaris uit Georgia nog een emotionele oproep aan Trump om zijn ondermijnende opmerkingen te stoppen. "Er gaan slachtoffers vallen. Er gaat iemand neergeschoten worden. Er gaat iemand gedood worden", waarschuwde Gabriel Sterling, een Republikein.

Hij zei dat een jonge medewerker die een stemmachine uitlas doodsbedreigingen had gekregen omdat men in het routineklusje kiesmanipulatie had gezien. "Ik heb een strop gezien met zijn naam erop. Dat zou niet moeten", aldus Sterling. "Meneer de president, u heeft deze daden of deze taal niet veroordeeld. Dat moet u wel doen. Toon leiderschap."

De oproep van Sterling: