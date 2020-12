Wekdienst 3/12: Nederland en Duitsland werken samen tegen corona • Europa League

Goedemorgen! Minister-president Rutte heeft een digitale ontmoeting met zijn ambtsgenoot Laschet van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. En in Den Bosch is een pro-forma zitting in de zaak van de dood van het Brabantse PvdA-raadslid Jack de Vlieger.

Vandaag is het bewolkt en valt er af en toe regen. Bij een aantrekkende zuidenwind wordt het 6 of 7 graden. Morgen is er meer ruimte voor de zon, maar staat er wel een stevige wind. De dagen daarna wordt het wat frisser met in de nachten kans op lichte vorst.