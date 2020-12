Giscard d'Estaing moderniseerde Frankrijk en streed voor Europese samenwerking

In de politiek had hij niet alleen linkse tegenstanders. Hij vocht een verbeten strijd uit met geestverwant Jacques Chirac, die vastbesloten was om ooit president te worden. De twee zaten geregeld in elkaars vaarwater. Toen Giscard in 1981 opnieuw gekozen wilde worden, wierp ook Chirac zich in de strijd. Ze werden allebei verslagen door de socialist Mitterrand en Giscard heeft Chirac altijd verweten dat hij verantwoordelijk was voor zijn verlies.

Na zijn verkiezingsnederlaag in 1981 werd Giscard d'Estaing wijnboer, maar hij bleef ook politiek actief. In 1986 hoopte hij premier te kunnen worden, maar die functie ging naar Chirac. Ook later leek hij nog in de race voor een hoge functie, maar hij moest het afleggen tegen jongere politici. Giscard was, als afstammeling van hoge adel en met een stamboom die teruggaat tot het Franse hof, niet echt een man van het volk. Dat zat hem in de strijd met zijn linkse en rechtse concurrenten vaak in de weg.

Bezet gebied

Ook op Europees gebied bleef Giscard actief. Zo was hij voorzitter van de Conventie voor de Toekomst van de Europese Unie, die in 2004 een Europese grondwet opstelde. Die grondwet werd ondertekend door de regeringen van de lidstaten, maar in referenda in Nederland en in zijn eigen Frankrijk weggestemd. Daarvoor in de plaats kwam later het verdrag van Lissabon.

Europese integratie heeft in het leven van de oud-president altijd een belangrijke rol gespeeld. Giscard werd op 2 februari 1926 geboren in het Duitse Koblenz in het Rijnland. Dat gebied werd in de jaren 20 door Frankrijk bezet gehouden als genoegdoening voor de verliezen uit de Eerste Wereldoorlog. Hij voelde daardoor persoonlijk het belang van internationale samenwerking.

Langstlevend

In 2003 kreeg hij de prestigieuze Karelsprijs van de stad Aken voor zijn bijdrage aan de Europese eenwording en werd hij toegelaten tot het prestigieuze taalinstituut Académie française. Sinds 21 januari 2017 was hij de langstlevende oud-president van Frankrijk.

In Frankrijk werd in mei 2020 een onderzoek naar hem ingesteld vanwege seksueel misbruik. De Duitse journaliste Ann-Kathrin Stracke beschuldigde de 94-jarige Giscard d'Estaing ervan dat hij haar eind 2018 betastte na een interview. Hij zou herhaaldelijk haar billen hebben aangeraakt. De oud-president noemde de beschuldiging "grotesk".