Gedeeltelijke bekentenissen in moordzaak Belgische loodgieter

Twee van de drie hoofdverdachten in de zaak over de moord op de Belgische loodgieter Johan van der Heyden hebben een gedeeltelijke bekentenis afgelegd. Nicky S. zegt dat hij het lichaam van Van der Heyden heeft gedumpt. Edna V. zegt dat ze toeliet dat het lichaam werd verbrand op haar erf. De derde hoofdverdachte, Wanda van R., zweeg de hele zitting.

De drie hoofdverdachten zaten vanmiddag op een tussentijdse zitting voor het eerst bij elkaar in de rechtszaal, schrijft Omroep Brabant. De twee verdachten hebben voor het eerst toegegeven dat ze een rol hebben gespeeld bij het misdrijf. Ze ontkennen dat zij Van der Heyden om het leven hebben gebracht.

De 56-jarige Van der Heyden verdween 2 juni vorig jaar. Afgelopen januari dook de politie een met beton gevulde speciekuip op met daarin stoffelijke resten van de man. De speciekuip lag in het Schelde-Rijnkanaal bij het Brabantse Nieuw-Vossemeer. Het lichaam bleek te zijn verbrand en in stukken gezaagd met een kettingzaag. Er zijn meerdere verdachten in de zaak.

Bekentenis

Volgens de recherche heeft een van de hoofdverdachten, Nicky S., het lichaam van Van der Heyden met een kettingzaag in stukken gezaagd en gedumpt. S. beantwoordde iedere vraag van de rechter met het woord 'zwijgrecht'.

Wel gaf hij voor het eerst in het openbaar toe dat hij met de verdwijning van het slachtoffer te maken had. "Ik heb hem in het water gegooid. Dat is het enige wat ik heb gedaan."

Verdachte Edna V. uit Steenbergen doorbrak ook het stilzwijgen. Ze gaf toe dat ze twee tot drie pillen had gegeven aan het slachtoffer om hem te verdoven. Ook wist ze van een barbecue die drie dagen lang brandde op haar erf. Op de barbecue zouden resten van het lichaam zijn verbrand.

Doodsoorzaak

De omstandigheden rond het overlijden van Van der Heyden zijn nog altijd niet opgehelderd. De rechter somde diverse mogelijkheden op: "Een natuurlijke dood, verstikking, mishandeling, doodslaan, doodsteken."

De rechtszaak gaat begin volgend jaar verder. De drie hoofdverdachten hebben aangekondigd dat ze de komende maanden nog met een verklaring komen.