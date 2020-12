Corona in Rusland: overvolle ziekenhuizen en onmenselijke omstandigheden

Officiële en onofficiële cijfers

Volgens officiële cijfers zijn er in Rusland tot nu toe zo'n 40.000 mensen overleden aan een coronabesmetting, maar het werkelijke aantal ligt hoogstwaarschijnlijk veel hoger. Rusland registreert de doden alleen als coronaslachtoffers als ze positief zijn getest en als corona de hoofdoorzaak van het overlijden is. Als het virus onderliggende aandoeningen heeft versterkt, of als corona niet als belangrijkste doodsoorzaak wordt beschouwd, dan tellen ze niet mee.

Cijfers van andere overheidsinstanties schetsen een ander beeld. Volgens Rosstat, het Russische Bureau voor de Statistiek, overleden er van april tot en met september van dit jaar 120.000 mensen meer dan in dezelfde periode in 2019. Die oversterfte is niet anders te verklaren dan door corona, zeggen experts.

IJspaleis als coronaziekenhuis

Niet overal is de situatie dramatisch. In Moskou en Sint-Petersburg zijn grote nieuwe ziekenhuizen gebouwd, exclusief voor coronapatiënten. De Russische hoofdstad heeft het Krylatskoje IJspaleis, waar normaal gesproken wordt geschaatst en geijshockeyd, omgetoverd tot coronaziekenhuis met 1300 bedden dat alles heeft wat nodig is.