Drugslab ontdekt in loods in Nieuwendijk na loos alarm over brand

De politie heeft in een loods in het Brabantse Nieuwendijk een drugslab ontdekt, nadat er een melding was binnengekomen over een brand. Uit voorzorg werden alle woningen in een straal van 200 meter van de loods ontruimd. De bewoners mogen inmiddels weer naar huis.

De politie kreeg vanmiddag een melding dat er brand was in de loods, waarna agenten poolshoogte namen. "Eenmaal ter plekke werd duidelijk dat er geen brand was, maar agenten roken wel een vreemde lucht", zegt een woordvoerder van de politie. "Het vermoeden was dat het om drugs ging."

Daarop werd de omgeving afgezet. Een arrestatieteam in beschermende kleding ging de loods binnen, waar inderdaad een laboratorium werd aangetroffen. Het lab was nog in werking.

De Landelijke Faciliteit Ontmantelen doet onderzoek, meldt Omroep Brabant. Het is nog niet duidelijk wat voor soort drugs er werden gemaakt. Er is nog niemand gearresteerd.

Het lab wordt naar verwachting morgen opgeruimd. Tot die tijd wordt de loods door de politie bewaakt.