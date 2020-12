Duitse politie: verdachte aanslag Trier doet warrige uitspraken

Uit de eerste verhoren van de verdachte van de aanslag in Trier is geen duidelijk motief naar voren gekomen, meldt de politie in de West-Duitse stad. De 51-jarige man deed volgens de politie wisselende en warrige uitspraken, waar geen touw aan vast te knopen was.

Het verhoor zal de komende dagen doorgaan. De politie wil in het belang van het onderzoek geen details van het verhoor bekendmaken, maar stelt net als gisteren dat er geen enkel aanknopingspunt is om politieke of religieuze motieven te vermoeden.

De openbaar aanklager zal een psychiatrisch onderzoek laten doen naar de vraag in hoeverre de dader toerekeningsvatbaar was, maar gaat er voorlopig van uit dat hij in elk geval niet volledig ontoerekeningsvatbaar was.

Nederlands-Duitse gewonde

Het blijkt dat er achttien gewonden zijn en niet vijftien, zoals gisteren werd gemeld. De dader wordt verdacht van vijfvoudige moord en van 18-voudige poging tot moord en zware verwonding. Volgens het Openbaar Ministerie wilde hij in de voetgangerszone van Trier met zijn Land Rover zoveel mogelijk mensen doden en verwonden.

De slachtoffers zijn vanochtend herdacht, door een kleine menigte en een geëmotioneerde burgemeester: