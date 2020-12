Nedcar schrapt 750 banen vanwege tegenvallende autoverkoop

750 medewerkers van VDL Nedcar verliezen binnenkort hun baan. Het bedrijf bouwt auto's voor BMW en dat heeft er minder nodig vanwege de ingezakte verkoop.

"Ondanks een kleine opleving van de autoverkopen in het vorige kwartaal, blijft de automarkt volgend jaar ook onder druk staan", zegt directeur Paul van Vuuren tegen 1Limburg. Door de coronacrisis zijn er dit jaar in Nederland ruim 22 procent minder auto's verkocht dan een jaar geleden.

600 uitzendkrachten en 150 vaste medewerkers hebben straks geen werk meer bij de autofabriek in Born. Het bedrijf probeert ander werk voor ze te vinden binnen VDL. Na de ingreep zijn er nog zo'n 4000 medewerkers bij VDL Nedcar over. Op de piek in 2018 werkten er nog 7000 mensen bij het bedrijf.

Fabriek aanpassen

De toekomst van de autofabriek is onzeker, omdat opdrachtgever BMW heeft aangekondigd in 2023 te stoppen met de Nederlandse autobouwer. VDL Nedcar zoekt sindsdien naar een nieuwe werkgever. "Partijen zijn echt geïnteresseerd", zegt directeur Van Vuuren. "En we hopen uiterlijk eind 2021 een nieuwe partij of partijen binnen te halen. Dan hebben we vervolgens de tijd de fabriek aan te passen voor de productie van nieuwe auto's."

FNV vindt vooral het aantal flexibele krachten dat eruit gaat dramatisch hoog. "VDL Nedcar pocht vaak met de flexibele schil die het bedrijf heeft, maar die houdt het bedrijf op deze manier amper over", zegt bestuurder Ron Peters. Hij vreest, met het oog op de ingezakte automarkt, dat het niet bij deze reorganisatie blijft. "Als je ziet hoe wispelturig BMW zich opstelt dan vrees ik dat het bedrijf met deze maatregelen er nog niet is."