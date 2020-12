Eerste Indiase moslim aangeklaagd met 'love jihad'-wet

Er is geen bewijs dat er massaal hindoemeisjes worden verleid. Sterker nog, huwelijken tussen religies komen weinig voor. "95 procent van de huwelijken zijn nog steeds gearrangeerd, binnen de religie en de kaste," zegt Konniger. "Als iemand zich bekeert, dan gebeurt dat in veel gevallen gewoon vrijwillig. Voor het bestaan van een grootschalige beweging om zoveel mogelijk hindoemeisjes te bekeren is geen bewijs."

Het is voor interreligieuze koppels niet verplicht om te bekeren, maar trouwen is wel gemakkelijker als je beide dezelfde religie aanhangt. Gemengde huwelijken vallen onder een speciale wet, waarbij mensen nog een maand lang bezwaar kunnen maken. Ook wordt de persoonlijke info van het stel soms openbaar gemaakt, waardoor de familie van de bruid haar weer kan vinden.

Netflix

Door het idee van de love jihad ligt ook Netflix in India onder vuur. Daar is sinds kort de BBC-serie A Suitable Boy te zien, gebaseerd op een boek van Vikram Seth. Hierin krijgt een hindoemeisje een relatie met een moslimjongen. Critici vinden dat hiermee de love jihad wordt gepromoot.

Eén scène wordt vooral als aanstootgevend gezien: het gemengde stel zoent in een hindoetempel. Twee directieleden van Netflix India werden vorige week opgepakt. "De officiële lezing is dat dit oneervol gedrag is, omdat het om een tempel gaat," zegt Konniger, "maar dat de jongen moslim is speelt zeker een grote rol."