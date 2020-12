OM looft 10.000 euro uit voor gouden tip supermarktovervallen

Het Openbaar Ministerie looft een beloning van 10.000 euro uit voor de gouden tip over de daders van een ramkraak en een overval bij twee Jumbo-filialen in Alkmaar en Haarlem. Vermoedelijk zitten dezelfde daders achter de incidenten. Dat is bekendgemaakt in het tv-programma Opsporing Verzocht.

De daders sloegen voor het eerst toe op zaterdagochtend 4 april, toen ze met een bestelbus in Haarlem een supermarkt ramden. Dat gebeurde op het moment dat medewerkers bezig waren met de kassa's en een geldautomaat. De daders sprongen daarop uit de bus, pakten wat ze konden pakken en vluchtten weg op een zwarte scooter die daar stond.

Ruim een maand later, op woensdag 20 mei, overvielen twee gehelmde daders in Alkmaar opnieuw een Jumbo-filiaal waar op dat moment een geldautomaat werd bijgevuld. Binnen bedreigden ze klanten en medewerkers, voordat ze op de vlucht sloegen. Ook deze twee personen reden op een zwarte scooter, mogelijk een Gilera Runner.

"Het lijkt erop dat de daders voorkennis hadden over het moment dat er contant geld buitgemaakt kon worden", aldus de politie. Mensen die meer informatie hebben over de mogelijke daders of de gebruikte scooter of scooters worden opgeroepen om zich te melden.

Een man van 51 uit Alkmaar is onlangs aangehouden op basis van DNA-onderzoek. Zijn rol bij de overvallen wordt onderzocht.