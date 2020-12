Airbnb leed elk jaar verlies en wil miljarden ophalen met beursgang

Airbnb wil met een beursgang tot wel 2,6 miljard dollar ophalen bij beleggers. En de vakantiewoninghuursite heeft nog geen enkel jaar winst gemaakt. Dat blijkt uit de prospectus voor investeerders die het bedrijf bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC heeft ingediend.

Een aandeel Airbnb moet tussen de 44 en 50 dollar gaan kosten. Het bedrijf gaat minder dan 8 procent van alle aandelen verkopen en hoopt daar dus tot 2,6 miljard dollar mee te verdienen. De waarde van het hele bedrijf zou daarmee tussen de 31 en 35 miljard dollar zijn.

Verlies op verlies

Airbnb bestaat sinds 2008 en heeft sindsdien ieder jaar verlies geleden, zegt het bedrijf. Vanwege de geplande beursgang moet Airbnb nu voor het eerst uitgebreid inzicht geven in zijn cijfers. Vorig jaar was het verlies 674 miljoen dollar en dit jaar tot en met september was er een verlies van bijna 700 miljoen.

Airbnb erkent dat door corona de bedrijfsresultaten zijn verslechterd en dat dat ook nog wel een tijd door zal gaan. In totaal heeft het bedrijf nu zo'n 2 miljard dollar aan schulden.

In 2019 kondigde Airbnb aan een beursgenoteerd bedrijf te willen worden. In augustus werden die plannen doorgezet, ondanks de coronacrisis. Door corona reizen mensen veel minder en worden er dus ook minder Airbnb's geboekt. Het bedrijf zegt dat mensen nu wel vaker dicht bij huis, in eigen land, een Airbnb boeken.

Strengere regels

Amsterdam krijgt nog een speciale vermelding in het document, omdat het een van de 22 Europese steden is die willen dat de EU strengere regels opstelt voor vakantieverhuur. Airbnb waarschuwt dat door zulke nieuwe regels er in de toekomst mogelijk minder woningen worden aangeboden via de site.