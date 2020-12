Gemeente verwacht zo'n honderd skeletten te vinden in massagraf Vianen

De archeologen hebben nog veel vragen. "Waarom liggen die mensen hier? Waar zijn ze aan overleden? Kan het verband houden met historische gebeurtenissen?", zegt een van hen.

De skeletten worden naar een depot gebracht. "Daar zal via een steekproef worden bepaald welke skeletten in aanmerking komen voor specialistisch onderzoek", zegt wethouder Hendriksen van Vijfheerenlanden.

"Omdat eerst alle skeletten opgegraven moeten worden zal het onderzoek aan de resten pas in 2021 kunnen worden uitgevoerd. Wij hopen in de loop van 2021 meer duidelijkheid te hebben over de oorsprong van het massagraf."