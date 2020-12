Duitser rijdt in winkelgebied Trier in op voetgangers: 4 doden, onder wie baby

Bij de aanslag met een auto in de Duitse stad Trier zijn vier mensen om het leven gekomen. Alle slachtoffers komen uit Trier: het zijn twee vrouwen van 25 en 73, een man van 45 en een baby van negen maanden. De moeder van de baby ligt gewond in het ziekenhuis, zo is bekendgemaakt op een persconferentie in de West-Duitse stad.

Burgemeester Wolfram Leibe sprak van de zwartste dag voor de stad Trier sinds de Tweede Wereldoorlog.